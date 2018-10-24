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Скорость движения по однополосным дорогам Мадрида ограничили до 30 км/ч

Общество

В испанской столице вступило в силу новое положение о городском дорожном движении

Мадрид, 24 октября 2018, 12:40 — REGNUM  С 24 октября в столице Испании Мадриде вступили в силу новые правила дорожного движения, пишет газета El País.

Согласно новому постановлению, движение по большинству однополосных улиц и переулков в городе будет ограничено по скорости до 30 км/ч. Электрическим скутерам запрещено двигаться по пешеходным тротуарам — они должны делать это по дорогам, ограниченным по скорости до 30 км/ч, или велодорожкам. Электрические средства передвижения уравниваются с велосипедами.

Постановление также разрешает велосипедистам по возможности поворачивать вправо при красном сигнале светофора с учетом приоритета пешехода, запрещает мотоциклистам парковаться на узких тротуарах, и вносит множество иных изменений.

Новые правила в первую очередь ориентированы на достижение большей мобильности и безопасности пешеходов, а также на содействие сосуществованию на дорогах автомобилистов и велосипедистов.

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Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения
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