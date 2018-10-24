В СК РФ дадут оценку властям Боровска, разрешившим снос центра города

Калуга, , 12:34 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калужской области провести проверку по факту сноса исторических построек в городе Боровске. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации официального представителя СК России Светланы Петренко.

По её словам, в СМИ распространяется информация о жалобах неравнодушных жителей города Боровска на снос деревянных построек. Сообщается, что в рамках программы по переселению из аварийного жилья сносят здания, большая часть из которых является историческими и представляют культурное наследие города. В этой связи Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все доводы граждан и дать принципиальную оценку действиям городских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Калужской области уже начала проверку законности сноса старых домов в Боровском районе. В соответствии с постановлением регионального правительства «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2013−2018годы», 17 домов, расположенных на территории города Боровска, подлежат расселению с дальнейшим принятием решения о сносе или реконструкции. Установлено, что ни один из указанных 17 домов не является объектом культурного наследия.

Между тем в рамках программы по ликвидации в Боровске ветхого и аварийного жилья под снос попал весь исторический центр города. Краеведы и жители Боровска митингуют, требуя остановить варварский снос.

По словам главы городской администрации Боровска Михаила Климова, после протестов работы временно приостановили.

«После возмущения общественности в Боровске приостановили снос аварийных зданий, они законсервированы, — заявил он. — Именно это стало результатом пятничной (19 октября 2018 года) встречи. Мы также договорились о том, что общественники помогут привлечь инвесторов, которые возьмутся за реконструкцию заинтересовавших их домов и дадут им вторую жизнь».

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