Лето прощай? Циклон с Атлантики накроет Юг России и Кавказ

Черкесск, , 12:28 — REGNUM В ближайшие 3−6 часов атлантический циклон атакует южные регионы России. Ливнями и шквалистым ветром до конца 23 октября он грозит Карачаево-Черкесии. Здесь, по данным гидрометцентра, ожидается сильный ливневый дождь в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с, а в горных районах 23−28 м/с.

В течение двух последующих суток — 25 и 26 октября — непогода будет испытывать на прочность жителей республики. Синоптики предупредили, что на реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах — сели малого объема.

К дождям и похолоданию советуют синоптики приготовиться и жителям других субъектов Юга России и Северного Кавказа. Так, в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. А в южной половине края, в том числе и в Сочи, местами очень сильные дожди с сильным ветром. В горах возможен снег с дождем. Снизится резко и температура воздуха. В горных и предгорных районах до 0…-2°.

На Кубани также ожидается резкий подъем уровня воды в реках Адыгеи и малых реках черноморского побережья, местами с превышением неблагоприятных отметок. В горах может произойти сход селей, а над акваторией Черного моря от Анапы до Магри можно ожидать смерчей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Северном Кавказе в 2018 году лето потеснило осень почти на два месяца. В ряде субъектов температура значительно превышала норму, приближаясь иногда к 25−30 градусам тепла. В ряде субъектов природа даже дала возможность понаблюдать за повторным цветением сирени и каштанов. Так, нарядные свечи этого дерева появились на ветках рядом с уже созревшими плодами и желтеющими листьями в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.