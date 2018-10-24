В Астане отменили пилотный проект по дистанционному школьному обучению

Астана, , 12:29 — REGNUM В Астане отменили пилотный проект дистанционного образования из-за непонимания условий участия в проекте со стороны родителей, сообщает 24 октября издание Informburo со ссылкой на директора центра модернизации образования акимата (администрации) Астаны Гульнару Ибраеву.

По её словам, разработчики программы дистанционного обучения неправильно представили в СМИ категории детей, которые могут принять участие в проекте. Родители считают, что любой школьник может принять участие в программе.

Ибраева подчеркнула, что в пилотном проекте могут принять участие дети, которые длительное время находятся на лечении, дети-инвалиды или школьники, чьи родители часто выезжают за границу.

Отметим, пилотный проект по внедрению дистанционного образования планировали запустить со второй четверти в 22-й школе Астаны. В программе должны были принять участие 50 школьников 1−4 классов, еще 50 школьников 5−8 классов должны были включиться в проект с третьей четверти.

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