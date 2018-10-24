Подтверждающих документов на соцпомощь инвалидам дано не будет — Топилин

Москва, , 12:24 — REGNUM Правительство не планирует выдавать никаких документов инвалидам, подтверждающих их статус в связи с получением социальной помощи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на заседании Совета Федерации.

«Мы не будем делать никакого документа. Мы, наоборот, уходим от того, чтобы выдавать какие-то бумажки и справки. У нас создан реестр инвалидов, и мы исходим из того, что информация имеется в этом реестре, и органы исполнительной власти субъектов должны пользоваться этой информацией», — заявил Топилин.

«У нас есть печальный опыт ряда регионов. Бумаги приводят к тому, что есть масса нарушений при назначении в том числе выплаты пенсий. Мы уходим от бумаги и будем двигаться в этом направлении целенаправленно», — подчеркнул он.

В ходе «правительственного часа» сенатор от Брянской области Сергей Калашников заявил о том, что уже в течение двух лет безрезультатно добивается того, чтобы инвалиды получили хоть какие-то официальные бумаги, подтверждающие их инвалидность. По его словам, огромное количество предоставляемых инвалидам услуг не может быть реализовано, поскольку инвалид не может ничего предоставить.

Между тем ранее Топилин заявил о переводе получателей соцпомощи от государства на социальный контракт и дальнейшее усиление её адресного характера.