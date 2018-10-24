Синоптики советуют автолюбителям Москвы не спешить «переобуваться»

Москва, , 12:13 — REGNUM До конца октября в Московском регионе продержится достаточно тёплая для этого времени года погода. Температура воздуха будет на несколько градусов превышать климатическую норму. Поэтому менять летнюю резину на автомобилях владельцам железных коней пока не советуют.

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24 октября в Москве будет хмурым и дождливым

Как заявили в Гидрометцентре, сделать это нужно будет в начале ноября, когда температура опустится до плюс 3−5 градусов, и все чаще будут ночные заморозки с гололедицей. В таких условиях ездить на летней резине станет уже небезопасно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к концу рабочей недели ожидается мокрый снег и гололедица. Дожди, которые могут смениться мокрым снегом, прогнозируются в ночь на 26 октября. При этом столбики термометров опустятся до нулевой отметки, в связи с чем на дорогах может образоваться гололедица. Пасмурная и дождливая погода в Московском регионе продержится как минимум до конца октября.