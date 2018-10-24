Автор песен, поэт Владимир Дагуров скончался в Москве

Москва, , 12:09 — REGNUM В Москве на 79-м году жизни скончался поэт, член Союза писателей СССР Владимир Дагуров. Некролог опубликован на сайте Центрального дома литераторов (ЦДЛ).

Поэт ушел из жизни 22 октября. В некрологе коллеги отметили доброту и преданность Дагурова.

Дагуров скончался от онкологического заболевания, уточняют СМИ. Похороны состоятся на Перепеченском кладбище в Подмосковье.

Владимир Дагуров родился в Нальчике в 1940 году в семье бурятского поэта Геннадия Дагурова. Дангуров получил медицинское образование, окончил аспирантуру и преподавал. В 1985 году он окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького.

Дагуров написал 20 сборников стихов и прозы. Песни на его стихи есть в репертуаре Вахтанга Кикабидзе («Романтика»), Валерия Леонтьева («Сеньорита Грация»), Филиппа Киркорова («Сивка-бурка»), Михаила Шуфутинского («Зачем Вам это знать») и других артистов.

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