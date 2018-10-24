Компания Apple сообщила о сбоях в работе «облачных» сервисов

Купертино, США, , 12:05 — REGNUM Пользователи устройств американской корпорации Apple по всему миру отметили ряд сбоев в работе некоторых сервисов компании. Об этом сообщается на сайте производителя электроники.

В частности, 23 октября, зафиксированы сбои в работе облачного сервиса iCloud, а также ряда приложений, связанных с данным сервисом (контактами, заметками, календарем). В настоящее время большинство проблем уже решено, отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября произошёл сбой в работе социальной сети Instagram. Проблемы в работе с сервисом наблюдались у пользователей Instagram в целом ряде стран Европы, Азии, Латинской Америки, в США, в Австралии и в России.

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