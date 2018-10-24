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Страхование от профессиональных заболеваний в России не работает — Топилин

Общество

«Очень сложно поверить, что у нас профзаболеваний так мало»

Москва, 24 октября 2018, 12:02 — REGNUM  Система страхования от профессиональных заболеваний в России практически не работает. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на заседании Совета Федерации.

«Этот вид страхования практически не работает. У нас профессиональных заболеваний в год фиксируется порядка 6−7 тыс. Цифра иногда меняется, но порядок цифры… очень сложно поверить, что у нас профзаболеваний так мало. По всем исследованиям, они либо не выявляются, либо выявляются слишком поздно. В итоге мы этот возможный элемент влияния на здоровье, сохранения здоровья, выявлений различных отклонений от нормы практически не видим и меры не принимаем», — заявил Топилин.

По его словам, сейчас Минтруд вместе с Министерством здравоохранения изменения в закон, чтобы «эту пирамиду перевернуть, чтобы раньше выявлять, обучать людей, отправлять на диспансеризацию».

«Если выясняется, что человек не может работать на этом производстве в силу объективных причин, тогда надо его переобучать и искать другое рабочее место. Но главное — выявлять это на ранних стадиях. ы пытаемся найти экономические инструменты, выстроить этот механизм. Работа идёт, честно скажу, очень сложно. Привлекаем учёных — будем стремиться эту задачку реализовать», — указал он.

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«Правительственный час» в СФ главы Минтруда М.Топилина
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