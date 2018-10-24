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В России может в десять раз возрасти штраф за продажу сигарет детям

Общество

Министерство здравоохранения России поддержало инициативу Ленинградского законодательного собрания о резком повышении санкций за указанное правонарушение

В России может в десять раз возрасти штраф за продажу сигарет детям
Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая« Реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР
Сигареты

Москва, 24 октября 2018, 11:53 — REGNUM  Штрафы за продажу табачных изделий несовершеннолетним следует увеличить в десять раз. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ пишут «Известия».

Отмечается, что Министерство здравоохранения России поддержало инициативу Ленинградского законодательного собрания о резком повышении санкций за указанное правонарушение.

Сообщается, что штрафы для физических лиц могут быть повышены до 50 тыс. рублей, а для юридических — до 500 тыс. рублей. На сегодняшний день физическое лицо за продажу сигарет детям может быть оштрафовано на 5 тыс., а юридическое — на 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что вопрос введения «обезличенных» пачек сигарет прорабатывается Минздравом в числе мер по борьбе с курением.

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