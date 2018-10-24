В Казахстане разрешили сдать единое национальное тестирование в январе

Астана, , 11:47 — REGNUM Абитуриенты смогут сдать единое национальное тестирование для поступления в вузы Казахстана на платное обучение в январе 2019 года, сообщили 24 октября в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Заявления на сдачу экзаменов будут приниматься с 1 по 15 декабря 2018 года. Единое национальное тестирование для зачисления на 2019/2020 учебный год будет проводиться для учащихся 11−12 классов средних школ.

Абитуриенты, сдавшие тестирование в январе, лишатся возможности сдать экзамены в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года пороговый уровень комплексного тестирования в Казахстане не преодолели 18 600 человек или 43,6% экзаменующихся. Абитуриенты, преодолевшие пороговый уровень, могут претендовать на получение государственного гранта.

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