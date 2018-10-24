«Граждане сами должны активно искать социальную помощь» — Топилин

Москва, , 11:38 — REGNUM Правительство активно работает над тем, чтобы увеличить число получателей государственной помощи по так называемым социальным контрактам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на заседании Совета Федерации.

«Мы исходим из того, что необходимо предоставлять гражданам социальную помощь, прежде всего, обуславливая её активными действиями самих получателей государственной помощи», — заявил Топилин.

В 2017 году удалось увеличить охват технологией социального контракта практически на 70%. Отметим, что социальный контракт представляет собой договор о взаимных обязательствах между малоимущей семьей или отдельным гражданином, с одной стороны, и органами соцзащиты с другой. Сотрудники органов соцзащиты определяют, насколько получатель помощи сможет стать добросовестным участником контракта, а позже получают отчёт, насколько эта помощь оказалась эффективной.

По словам министра, в субъектах РФ выделяется недостаточно финансовых ресурсов на эти цели, хотя эти вопросы лежат в зоне ответственности регионов.

«Постоянно мы ведём дискуссии, в том числе и в правительстве, по поводу того, что если мы хотим развивать эту форму, если хотим делать ставку не на пособия, то нам необходимо этот институт развивать, может, с определённой поддержкой из госбюджета», — посетовал Топилин.

«Пока этот вопрос не решён, но мы его постоянно держим в поле нашего внимания. Считаем, что это достаточно перспективное направление, и с учётом тех задач по снижению бедности до 2024 года нам необходимо будет этот инструмент очень серьёзным образом задействовать и активизировать», — подчеркнул он.

Пока количество граждан, которые в этой технологии участвуют, составляют порядка 7−8% относительно всего числа нуждающихся в ней, добавил министр.