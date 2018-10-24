Данные не точны: о самом пьющем городе России

Барнаул, , 11:46 — REGNUM Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Павел Шумихин считает не показательным опрос независимого маркетингового агентства Zoom Market, по итогам которого выяснилось, что рейтинг «Самых пьющих городов России» возглавил Саратов. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, почему именно Саратов оказался на первом месте рейтинга, он в частности, отметил:

«Представленный рейтинг способен дать только не вполне объективную и даже искаженную картину, поскольку данные, полученные путем опроса не точны, не учитывается вид алкогольного напитка и его количество. Лучше для этих целей использовать такой показатель как потребление алкоголя в литрах чистого этанола на душу населения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, рейтинг пьющих городов появился по итогам опроса Zoom Market. Его авторы утверждают, что жителям 25 городов были заданы три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Выяснилось, что после Саратова лидируют Ханты-Мансийск и Пермь. Далее следуют такие города как: Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж, Липецк, Краснодар, Москва, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Омск, Владивосток, Нижний Новгород и Казань.

Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

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