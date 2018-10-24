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Кубань: пострадавших в бойне в Керчи выписывают из больницы

Общество

В ближайшие дни больницы покинет пять человек

Краснодар, 24 октября 2018, 11:34 — REGNUM  Подросток, пострадавший в результате нападения на керченский колледж, выписан из краснодарской детской краевой больницы. В ближайшие дни планируется выписать еще четверых. Об этом сообщает краевой минздрав.

«Одного выписали из детской краевой… В ближайшие дни планируется выписать всех детей», — цитирует РИА Новости представителя минздрава.

На данный момент еще девять пострадавших в результате взрыва и стрельбы в колледже получают необходимое лечение в Первой краевой больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже были убиты 20 человек. 21-м оказался подозреваемый в нападении — 18-летний студент Владислав Росляков, который, по данным следствия, покончил с собой. Еще более 50 человек были госпитализированы, в том числе в больницы Краснодарского края и Москвы.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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