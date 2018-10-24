Названы самые престижные профессии в России

Москва, , 11:33 — REGNUM Почти четверть (26%) жителей России считают профессию врача самой престижной в стране на сегодняшний день, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном 24 октября на сайте организации.

Второе место по престижности занимают учителя (16%), замыкает тройку лидеров юристы (14%). Также в рейтинг вошли работники IT-сферы (12%), рабочие профессии (11%), военнослужащие (10%), экономисты (9%) и инженеры (8%).

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам исследования портала HeadHunter, самыми выскооплачиваемыми работниками в России являются специалисты сфер информационных технологий, электроники, недвижимости и финансов.

Так, самый высокий доход получают программисты, чей средний заработок по Москве составляет 131 тыс. рублей, а в регионах — около 85 тыс. рублей.

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