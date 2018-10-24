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Роспотребнадзор проверил 250 точек продажи шаурмы в Москве

Общество

Проверки производились в связи с жалобами на пищевые отравления

Москва, 24 октября 2018, 11:26 — REGNUM  В ходе проверок московских точек продажи шаурмы сотрудники Роспотребнадзора на каждом из 250 предприятий быстрого питания зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Отмечается, что в процессе проверок проводились лабораторные исследования сырья и готовой продукции.

«На всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов», — сообщили в Роспотребназдоре.

Также в заявлении говорится о том, что проверки производились с июня по октябрь по требованию прокуратуры в связи с жалобами на пищевые отравления.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора добились вынесения решения в отношении кафе «Шаурма-гриль», из которого исходил сильный запах приготовляемой пищи. Руководству заведения предстоит выплатить штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

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