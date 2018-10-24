Топилин пообещал избавить пожилых граждан от очередей в соцучреждения

Москва, , 11:20 — REGNUM В ближайшие годы очереди в социальные учреждения для пожилых граждан будут полностью ликвидированы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на заседании Совета Федерации.

«За последние годы нам удалось кардинальным образом в этом направлении сократить очередь в социальные учреждения. Если на начало 2014 года эта очередь составляла 16,6 тыс. человек, то сегодня это всего лишь 3,2 тыс. человек», — заявил Топилин.

«Мы исходим из того, что в ближайшие годы мы сможем практически эту очередь обнулить и заняться параллельно улучшением условий пребывания пожилых граждан, при необходимости, в таких учреждениях», — подчеркнул он.

Топилин также отметил, что в ближайшие годы будет полностью переформатирован весь комплекс услуг для пожилых граждан и инвалидов. Так, с 2019 года эксперимент будет расширен. Объём финансирования по подпрограмме для улучшения условий жизни старшего поколения в 2019 году составит 300 млн рублей, а с 2020 года поддержка субъектов на эти программы будет составлять по 2 млрд рублей ежегодно.