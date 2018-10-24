Стартовал первый конкурс «Лига вожатых»

Москва, , 11:18 — REGNUM Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Лига вожатых», который продлится в течение месяца. Победители получат гранты на реализацию профильных смен.

Принять участие в конкурсе, продемонстрировать свой талант и навыки общения с детьми смогут вожатые в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие опыт работы не менее, чем на одной смене. Прием заявок осуществляется через уже запущенную конкурсную платформу вожатый.рф.

На выбор участникам предложены две номинации: «Отрядный вожатый» и «Руководитель смены». К заявке конкурсантам необходимо будет прикрепить подробный рассказ о себе, а также поделиться опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей. Оценивать компетенцию участников будет жюри, в состав которого войдут эксперты в области педагогики и организации мероприятий, руководители всероссийских центров, таких как Артек, «Орленок», «Смена», «Океан», «Сириус» и другие.

Отборочный этап конкурса продлится до 25 ноября.

Финалистами станут 500 человек, которые получат максимальное количество баллов на отборочном этапе. Именно их пригласят в столицу для участия в Федеральном этапе конкурса. По итогу очных испытаний будут выбраны 25 победителей. Финалисты 2018 года также присоединятся к разработке программы для участников следующего сезона соревнования. Лучшие материалы конкурсантов будут опубликованы и могут быть использованы в работе вожатыми по всей стране.

«Вожатые являются ключевым звеном в процессе воспитания и организации детского отдыха. Знания и навыки, которые получают от своих вожатых дети, остаются с ними на всю жизнь. Поэтому важно, чтобы эти работники были настоящими профессионалами своего дела. Задача всероссийского конкурса «Лига вожатых» — выявить и обучить самых талантливых ребят страны. Партнерами конкурса выступают ведущие детские центры России. Приглашаем всех вожатых к участию в конкурсе!», — отметил Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

«Опыт профессии вожатого важен как ступенька в карьере. Причем не только в карьере работника образования, для которого вожатство должно быть обязательной пробой педагогической профессии, а в карьере человека, который собирается управлять людьми. Потому что вожатство дает большое количество soft skills человеку, выходящему на рынок труда. И важно, чтобы благодаря конкурсу, вожатство стало строчкой в резюме, которая ценится. Если в результате удастся представить этот опыт перед работодателями как важный для карьеры, мы решим нашу задачу», — прокомментировал Алексей Каспржак, директор Международного детского центра «Артек».