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В Лондоне появился арт-объект из огромных волшебных палочек

Общество

Они напоминают о приключениях Гарри Поттера

Лондон, 24 октября 2018, 11:14 — REGNUM  Аллею из волшебных палочек более четырех метров высотой соорудили в Лондоне между мостом Миллениум и собором Святого Павла. Об этом сообщает Lonely Planet.

Инсталляция создана с подачи городских властей для привлечения внимания к благотворительному фонду Джоан Роулинг — писательницы, познакомившей мир с Гарри Поттером и другими волшебниками. Каждый вечер на протяжении нескольких часов палочки мерцают, привлекая туристов.

Арт-объект простоит в британской столице до 18 октября. Поклонники «поттерианы» и гости города снимаются на фоне огромных палочек.

Благотворительный фонд Volant Charitable Trust был основан Роулинг в 2000 году. Его средства идут на помощь детям и неполным семьям, а также на исследования рассеянного склероза, которым страдала мать писательницы Энн Роулинг.

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