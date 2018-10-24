«Нужны не машины, а живые люди»: полуфиналист конкурса «Лидеры России»

Новосибирск, , 11:11 — REGNUM Сегодня, 24 октября, — последний день, когда жители Новосибирской области могут подать заявки на участие во Всероссийском управленческом конкурсе «Лидеры России». Приём новых заявок будет прекращен 25 октября. Тем временем корреспондент ИА REGNUM пообщался с участником кадрового конкурса «Лидеры России» прошлого сезона, в настоящее время — начальником управления по взаимодействию с политическими организациями и органами государственной власти министерства региональной политики Новосибирской области Кириллом Лебедевым.

Кирилл Лебедев был в числе полуфиналистов конкурса по Сибирскому федеральному округу. Он рассказал, что на тот момент находился в поиске работы. Да и к тому же, ему было интересно сравнить себя с другими лидерами, понять, на каком уровне находится его квалификация и в целом уровень развития.

«И когда это можно сделать за бесплатно, да ещё и в конкурентной среде, это всегда интересно. По большому счёту, я ничего не терял. Каждый должен понимать, сколько он стоит на рынке труда, чтобы самооценка была более-менее реалистична: не завышена, не занижена. И иногда полезно такие штуки с собой проделывать», — считает Лебедев.

По его мнению, скорее всего, организаторы не станут раскрывать, «какого качества людей они ищут», но можно поизучать биографии победителей конкурса и их «тактико-технические характеристики».

«По мне, так искали сбалансированных лидеров, которые могли бы эффективно решать задачи, в то же время не забывая, что вокруг люди и с людьми надо поступать по-человечески. Во всяком случае, я для себя это так понял. Нужны не машины для решения задач, а живые люди», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Кирилл Лебедев.

В целом организацию конкурса он оценил как «на высоте», и нареканий в сторону организаторов у него нет, потому что «работать было комфортно и интересно». Запомнились же участнику конкурса прошлого года, «шутливые тестовые задания», но раскрывать их суть он не стал, сославшись на подписку о нераскрытии информации. Зато рассказал о том, как, по его мнению, выглядит «идеальный личный результат».

«Идеальный личный результат — когда ты всегда востребован на рынке труда, когда ты конкурентоспособен, когда ты морально готов к тому, к чему не были готовы твои отцы и деды, которые приходили на одно место и там работали всю жизнь. Идеальный результат — когда ты можешь адаптироваться к разного рода задачам и направлениям работы, в том числе к социальному уровню: сегодня ты начальник, а завтра — исполнитель. И надо спокойно относится к тому, что сейчас жизнь строится по проектному принципу и зачастую команда собирается на проект. И тот, кто получил заказ, тот и начальник», — рассказал о своих взглядах Кирилл Лебедев.

Он отметил, что лично его жизнь натренировала быть гибким.

«С учётом моего прошлого, в том числе я был министром социального развития Кировской области, был замом исполнительного директора партии «Союз правых сил» по работе с регионами, но это не убило во мне человеческие черты. В то же время конкурс позволил мне найти занятие, которое по душе и которое позволяет мне кормить семью и жить. Понятно же, что мы работаем всё-таки для того, чтобы жить, хотя некоторые исповедуют другой принцип. Для меня это была возможность снова попасть на гражданскую службу, используя конкурс кадрового резерва «Лидеры России». Тем более что из Кировской области я вернулся на родину», — пояснил он.

В свою очередь, конкурсантам нового сезона Кирилл Лебедев желает больше веры в себя.

«Самое главное — это быть собой и верить в себя. Это, собственно и то, что требовали от нас эксперты на конкурсе. Не надо притворяться, не надо на время проведения тестовых заданий пытаться представить себя в более лучшем свете, потому что потом придётся жить в реалиях, а все время носить маску, я думаю, ни у кого не получается. Надо быть собой и верить в себя», — подчеркнул он.

Напомним, что второй Всероссийский конкурс для перспективных управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Конкурс — часть открытой платформы «Россия — страна возможностей».

Каждый прошедший в финал участник получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения, а также возможность поучиться у опытного наставника из числа государственных руководителей и топ-менеджеров крупных компаний.

Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Новосибирская область вошла в тройку лучших по управленческому потенциалу. Победителями стали пять представителей из региона.