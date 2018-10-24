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На жителей Москвы надвигаются «полчища» дождевых туч

Общество

Показания барометров 24 октября достигнут «барического дна» в 725 мм рт. ст

На жителей Москвы надвигаются «полчища» дождевых туч
Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. Грозовые тучи надвигаются (фрагмент). XIX век

Москва, 24 октября 2018, 11:11 — REGNUM  Сегодня, 24 октября, в Москве и Подмосковье ожидается падение атмосферного давления и «полчища дождевых туч». Об этом свидетельствуют данные прогноза, опубликованного центром «Фобос».

"Столичный регион окажется практически в самом центре североатлантического циклона, наполненного полчищами дождевых туч», — отметили в метеослужбе.

Также, по прогнозам синоптиков, показания барометров 24 октября достигнут «барического дна» в 725 мм рт. ст., отчего метеозависимые люди могут жаловаться на плохое самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Гидрометцентре РФ объявили, что в ближайшие дни в Москве синоптики ожидают резкое падение атмосферного давления и первый снег.

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