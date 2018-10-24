Топилин пообещал поддержку регионам по переформатированию социальных услуг

Москва, , 11:11 — REGNUM В правительстве разрабатывают комплекс мер по долговременному уходу за гражданами старшего поколения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на заседании Совета Федерации.

«В рамках программы «старшее поколение» — это новая подпрограмма, которая начала реализовываться с 2017 года, — мы сейчас разрабатываем новые подходы к долговременному уходу за гражданами. Здесь вектор заключается в том, чтобы нам обеспечить замещение стационарных технологий теми технологиями, которые наиболее приближены к проживанию граждан старшего поколения», — заявил Топилин.

По его словам, в настоящее время эксперимент идёт в шести субъектах Российской Федерации — Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. Со следующего года, и это уже предусмотрено федеральным проектом федерального бюджета, эксперимент будет расширен. Объём финансирования по подпрограмме в 2019 году составит 300 млн рублей, а с 2020 года поддержка субъектов на эти программы будет составлять по 2 млрд рублей ежегодно.

«Это будет существенная поддержка финансовая субъектов РФ с тем, чтобы они смогли переформатировать весь комплекс социальных услуг для наших граждан, прежде всего, пожилых и инвалидов», — подчеркнул Топилин.