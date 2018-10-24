Сотрудник «МегаФона» обвинил МТС в трагедии в Керчи

Керчь, Крым, , 11:56 — REGNUM В соцсетях продолжают искать причины трагедии в керченском колледже. На этот раз досталось сотовому оператору МТС — сотрудник «МегаФона» обвинил компанию в негативном влиянии на молодежь из-за рекламы с изображением кита, которая якобы пропагандирует «группы смерти». Об этом написал менеджер по интернет-маркетингу сотового оператора «МегаФон» Антон Елизаров на своей странице в Facebook.

Елизаров в записи утверждает, что «киты» вернулись в соцсети. В частности, он упомянул о рекламной записи МТС в Instagram-аккаунте оператора, основной посыл которой — путешествовать.

Елизаров также вспомнил публикацию клипа рэпера Loqiemean «Быть дауном» в группе МТС во «ВКонтакте», которую назвал «короткометражкой, на 70 процентов состоящей из мата и грязи».

«Вы хоть понимаете, что вы натворили, МТС? Вы правда не понимаете, как это работает и кого вы продвигаете, чью аудиторию расширяете своими действиями? Или вам просто наплевать на молодое поколение, что вы его таким пичкаете за их же деньги?» — спрашивает менеджер.

Кроме того, Елизаров, как и активистка Евгения Чудновец, обвинил в трагедии рэпера Оксимирона. Сотрудник «МегаФона» раскритиковал клип не только на песню «Последний звонок», но и на трек Fata Morgana с рекламной интеграцией МТС, «где количество крови и натурализм расчленёнки отталкивали нормальных людей».

Напомним, ранее Чудновец заявила в своём Facebook, что причиной трагедии в Керчи стал трек «Последний звонок» и клип на него. Активистка обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой посодействовать в инициативе запретить трек и добавила, что в личной переписке та поддержала её. Кроме того, Чудновец отметила, что уже подала жалобу в Роскомнадзор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже было совершено нападение на сотрудников и учащихся учебного заведения. В результате погиб 21 человек, включая подозреваемого Владислава Рослякова, который, по данным следствия, покончил с собой. Еще порядка пятидесяти человек пострадали. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

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