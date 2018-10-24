Брат экс-президента Дагестана попал в колонию за взятку

Махачкала, , 11:07 — REGNUM Родной брат экс-президента Дагестана Муху Алиева, бывший судья Советского районного суда города Махачкалы Махач Алиев признан виновным в вымогательстве взятки в крупном размере. Ставропольским краевым судом он приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Как установил суд, в производстве судьи Алиева находилось уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном обороте наркотических средств. В марте 2015 года в ходе беседы с матерью подсудимого Алиев предложил ей оказать содействие и не назначать её сыну наказание в виде лишения свободы. Взамен судья потребовал взятку в размере 500 тысяч рублей.

Усомнившись в законности требований судьи, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Спустя месяц Алиев в своем служебном кабинете получил от женщины в качестве взятки 400 тысяч рублей. После получения денег судья был задержан с поличным сотрудниками УФСБ Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, сам Алиев свою вину полностью отрицал и назвал это дело провокацией. Судья сообщил газете, что к нему пришла женщина якобы для ознакомления с материалами дела и бросила сверток в кабинет.

«Я не знал, что это было. Я даже не трогал его. Может, это вообще бомба была. Поэтому я вслед за ней выбежал. А в коридоре меня ожидали оперативники», — рассказал тогда подозреваемый.

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