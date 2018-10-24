В США разыграли рекордный джекпот в $1,6 млрд

Вашингтон, , 11:06 — REGNUM В Соединенных Штатах организаторы одной из самых популярных лотерей Mega Millions разыграли рекордный джекпот в $1,6 млрд, сообщается на сайте лотереи.

Отмечается, что в настоящий момент неизвестно, кому достанутся деньги. Если никто не угадал выигрышную комбинацию, то следующий джекпот возрастет до $2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из жителей Канады, купивший билет национальной лотереи «6 из 49», стал обладателем джекпота в размере пяти миллионов канадских долларов (порядка $3,9 млн).

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