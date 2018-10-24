В СБУ предупредили о начале учений в Запорожской области

Мелитополь, Украина, , 10:56 — REGNUM В городе Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области начались учения антитеррористического центра управления Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе ведомства 24 октября, передают «Украинские новости».

«Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.», — рассказали журналистам представители силового ведомства.

Они также уточнили, что учения пройдут с 24 по 26 октября, с применением спецтехники и вооружений. В учениях будут задействованы сотрудники СБУ, а также нацполиции, нацгвардии, спасатели и представители местных органов власти.

Напомним, 23 октября стало известно о начале антитеррористических учений СБУ в Ивано-Франковской области.

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