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Жириновский предложил назвать аэропорты в честь Брусилова и Зюганова

Общество

В России переименуют 45 аэропортов

Жириновский предложил назвать аэропорты в честь Брусилова и Зюганова
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 24 октября 2018, 10:38 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать один из аэропортов в честь генерала Брусилова.

«В России переименуют 45 аэропортов. Я предлагаю один из них назвать в честь генерала Брусилова», — сказал Жириновский.

Он напомнил, что Европа в 2018 году осенью отмечает 100-летие со дня завершения Первой мировой войны, и в этой связи присвоение аэропорту имени лучшего генерала этой войны было бы хорошим символом.

«Ради чего мы 3 млн человек на эту войну положили? Ради переворота большевиков? Нужно увековечить имена настоящих героев. Конечно, можно и другие имена дать. В Орле, например, назвать именем Геннадия Андреевича Зюганова», — рассуждает депутат Госдумы.

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