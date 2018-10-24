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PR-директор Лободы подтвердила госпитализацию певицы

Общество

Медики подозревают заболевание почек

Москва, 24 октября 2018, 10:22 — REGNUM  Певице Светлане Лободе действительно потребовалась срочная госпитализация. Об этом сообщила PR-директор артистки Дарья Бурлакова, передает 24 октября телеканал «360».

Бурлакова рассказала, что во время репетиции у певицы случился приступ. Медики подозревают заболевание почек.

Представитель артистки выразила надежду, что «всё обойдется». В графике Лободы на 24 октября — репетиция в «Крокус сити холле», где 25 октября должен пройти её концерт.

Незадолго до приступа Лобода жаловалась на недомогание. Врачам предстоит определить — потребуется ли певице операция.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации Светланы Лободы стало известно утром 24 октября. Она жаловалась на сильные боли в животе.

Сольную карьеру Лобода начала в 2004 году. Известные песни в её исполнении: Be My Valentine, «Пора домой», «Лети».

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