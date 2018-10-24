Противники роста цен на газ митингуют у здания администрации главы Украины

Киев, , 10:22 — REGNUM В Киеве у здания администрации президента Украины Петра Порошенко собрались недовольные грядущим повышением цен на газ. Акция протеста организована партией «Батькивщина» экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

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Участники митинга стоят на пересечении Институтской и Банковой улиц, проход непосредственно к администрации перекрыт полицейскими, сообщает интернет-издание «Вести Украины». Митингующие с плакатами, призывающими к отмене повышения цен на газ для населения, выкрикивают лозунги с призывами к действующей власти уйти в отставку.

В центральной части Киева усилена охрана общественного порядка. Пока митинг проходит спокойно.

Напомним, на днях депутаты Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» предложили парламентариям требовать от правительства отказаться от повышения цен на газ для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году правительство Украины резко (в 10 раз) подняло тарифы на газ для населения и промышленности. В апреле 2018 года на волне переговоров с МВФ «Нафтогаз» предложил правительству Украины поднять цены на газ для населения до 65%. При этом НАК предлагает установить две цены: действующая норма 6,96 тыс. грн за 1 тыс. м³ будет распространяться на социальную норму потребления газа, а всё, что выше нормы, будет стоить на 60—65% дороже.

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По состоянию на начало августа 2018 года цена на газ для населения Украины составляла 6958 гривен (247 долларов) за 1000 куб. м (6,958 гривныили 0,24 доллара за 1 куб. м газа).

В сентябре 2018 года правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы выдвинули правительству четыре условия, в числе которых повышение цены на газ для украинцев на 23%. Уже в октябре власти Украины приняли решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

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