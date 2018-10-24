Жириновский: Фракция ЛДПР встанет в кольцо вокруг старых домов Боровска

Москва, , 10:19 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР защитят старинные дома города Боровск Калужской области. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Если хоть один дом ещё снесут в Боровске, мы все поедем, вся фракция выедет в Боровск. Встанем в кольцо, чтобы ни одного дома нельзя было сносить», — заявил Жириновский.

Он также возмутился, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал старинные русские дома «деревяшками».

"Сделайте замечание Артамонову, чтобы жёсткую позицию занять. Мы защитим Боровск», — отметил Жириновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Боровске Калужской области под снос попал исторический центр города, в том числе старинные деревянные дома. По словам губернатора области, финансировать их восстановление предлагается по остаточному принципу.

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