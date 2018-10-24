«Вы хуже его»: в соцсетях появились люди, влюблённые в керченского стрелка

Керчь, Крым, , 11:00 — REGNUM Внешность керченского стрелка Владислава Рослякова стала предметом обсуждений в одном из нескольких пабликов во «ВКонтакте», посвящённых подробностям его жизни и гибели. Девушки восхищаются парнем, который расстрелял десятки человек в своём колледже, и даже утверждают, что влюбились в него.

После керченской трагедии во «ВКонтакте» появилось несколько сообществ, посвященных информации об этом событии и конкретно о личности самого Рослякова. Участники одного из таких пабликов — «Владислав Росляков (Рейх) | инфа» — делятся новыми подробностями о жизни стрелка, которые им якобы удалось установить. Нередко пользователи выказывают жалость по отношению к убийце и даже восхищаются его внешностью.

«Как ни посмотришь, красивый парень. Голубые глаза, светлые волосы, высокий, а мальчик просто не смог взять под контроль свою грусть, злость и ненависть», — пишет Любовь Ф.

«Не знаю, как вы, а я тащусь от него», — признаётся Катя Л.

«Не знаю, как это объяснить. Поначалу мне было очень жалко убитых, но потом его стало очень жалко, особенно когда увидела видео. Я буквально влюбилась в него. Видно же, что он очень хороший, про красоту я вообще молчу», — утверждает Анна О.

Предугадать реакцию остальных участников группы на такие высказывания несложно. Пользователей возмущают слова девушек, которые восхищаются Росляковым.

«Вы хуже его. Признайте. Никто бы из вас не обратил на него внимания, когда он был живым, зато сейчас вы восхваляете его, говорите, какой он красивый и мужественный. Он пошёл против системы, вы любите его за это», — считает анонимный юзер.

Напомним, 17 октября в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи пострадали порядка 50 человек. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. По последним данным, 21 человек погиб, включая подозреваемого в массовом убийстве четверокурсника учебного заведения Владислава Рослякова.

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