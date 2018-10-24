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В аэропорту Киева пассажиров проверяют иностранные пограничники

Общество

Европейцы не доверяют украинским коллегам

В аэропорту Киева пассажиров проверяют иностранные пограничники
Navid Bostan
Аэропорт «Борисполь» в Киеве. Терминал F

Киев, 24 октября 2018, 10:05 — REGNUM  Граждан Украины, вылетающих в Европу из киевского аэропорта «Борисполь», помимо украинских, проверяют польские и итальянские пограничники, заявил глава общественной организации «Украинский транспортный союз» Дмитрий Живило 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«При посадке на рейс в Варшаву теперь нужно пройти не только украинских пограничников, но и польских, и даже итальянских. Количество депорта выросло настолько, что итальянцам и полякам дешевле держать в Борисполе пару-тройку погранцов, чем оплачивать перевозку украинских работников домой», — рассказал Живило.

Он отметил, что гражданам Украины следует тщательнее оформлять документы, поскольку:

«Негативное мнение об украинских мигрантах растёт и отражается на отношении европейских властей ко всем носителям украинского паспорта».

Напомним, в Польше работает до двух миллионов выходцев с Украины. Наплыв трудовых мигрантов значительно повысил рентабельность польской недвижимости.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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