В России от гриппа и ОРВИ привито 27% населения

Москва, , 10:01 — REGNUM В России прививки от гриппа и ОРВИ сделали более 39,2 млн человек, сообщает 24 октября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«На 22 октября привито более 39,2 млн. человек (27% от численности населения)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет бюджета были привиты 9,9 млн детей, а также 25,2 млн взрослых, в том числе 153 тыс. беременных женщин. В целом в России отмечается низкая заболеваемость ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение эпидемического порога зарегистрировано в одном субъекте РФ. В основном ОРВИ болеют дети в возрасте 3−6 лет. Среди взрослого населения России превышения эпидпорога заболеваемости не зафиксировано.

Читайте также: Прививку от гриппа сделали свыше 3 млн жителей Москвы