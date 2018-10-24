Посольство РФ готово помочь пострадавшим в римском метро гражданам Украины

Рим, , 09:55 — REGNUM Посольство России в Италии предложило помощь гражданам Украины, пострадавшим в результате обрушения эскалатора в метро в Риме перед матчем футбольных команд ЦСКА и «Рома». Всего в давке травмы получили четверо граждан Украины.

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Добавим, что ранее ЦСКА рекомендовал пострадавшим фанатам обратиться в официальный клуб болельщиков для получения помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в результате обрушения эскалатора на станции римского метро Repubblica пострадали болельщики из России, которые ехали на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и московским ЦСКА. В больницы были доставлены 19 человек, двое из них прооперированы. Ещё два человека от госпитализации отказались.

При этом в посольстве РФ в Италии уточнили, что граждан РФ среди пострадавших было 15, ещё четверо — граждане Украины. Власти Рима выразили готовность оказать помощь пострадавшим.

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