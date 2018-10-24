В Петербурге задержали преступников, похищавших дизтопливо из трубопровода

Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в краже нефтепродуктов. Во время обысков у них была найдена крупная партия наркотиков.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Главка полиции, 23 октября оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД задержаны четверо граждан в возрасте от 34 до 47 лет, двое из которых оказались выходцами из сопредельного государства.

По данным следствия, задержанные похитили дизельное топливо на сумму более 2,5 млн рублей путем врезки в магистральный нефтепродуктопровод. Ранее по делу о краже топлива уже были задержаны трое злоумышленников.

В ходе четырех обысков в местах жительства предполагаемых похитителей топлива были изъяты наркотические вещества: около 5 кг амфетамина и 900 г гашиша. Это повлечет возбуждение еще одного уголовного дела в отношении задержанных, за еще более существенное преступление, чем кража.

Кроме того, при обысках обнаружены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты, флеш-карты, документы на два автомобиля, используемые при совершении преступлений.

«В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов незаконной деятельности и установление других участников преступной группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 августа 2018 года «Транснефть» остановила на несколько часов прокачку дизельного топлива по магистральному нефтепродуктопроводу Ярославль — Приморск-2 («Север», экспорт в Европу и США дизельного топлива стандарта Евро-5). Прокачка была прервана в результате незаконной врезки в трубопровод на территории Выборгского района Ленинградской области. Полуторакилометровый нелегальный трубопровод от врезки привел к разливу трех тонн дизельного топлива.