В Прикамье из-за отказа в медпомощи пенсионерка гниёт заживо

Кизел, Пермский край, , 10:15 — REGNUM В Кизеле Пермского края в центре внимания оказалась судьба пенсионерки, у которой из-за варикозного расширения вен началась трофическая язва: ноги покрылись ранами, источающими зловоние. Женщина не может сама пойти к врачам, а на платных медиков денег у нее нет, сообщают местные СМИ.

Как пишет портал «Жизнь ДД», пенсионерка скитается по общежитиям, поскольку её посёлок Шахты прекратил существование, а родной дом развалился. При пенсии в 8 тыс. рублей половину денег она отдаёт за аренду комнаты.

«В настоящее время пенсионерка является инвалидом третьей группы, но её физическое состояние соответствует первой, однако документально это подтвердить практически невозможно — врачи открещиваются от женщины, как от чумы, и не берутся за ее здоровье», — отмечает портал социального проекта.

Знакомая пенсионерки подчеркнула, что платного врача 70-летняя женщина не потянет, ведь нужно еще что-то есть, покупать бинты и растворы:

«На нее просто плюнули, она заживо гниет в своей комнате».

В региональном минздраве сообщили, что проводится проверка по данному факту. Однако женщине нужна не только медицинская помощь. Пенсионерка нуждается и в помощи чиновников, которые могли бы предоставить жильё. Однако всё упирается в бюрократизм.

Примечательно, что Кизел не первый раз оказывается втянутым в скандал из-за действий медиков. Напомним, ранее родственникам 92-летней жительницы Кизела пришлось долго добиваться помощи для пенсионерки, страдающей гигантской опухолью на лице. В итоге женщина так и не дождалась необходимой ей помощи.

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