Среда, 24 Октября 2018 года
12:07:14 МСК

В Прикамье из-за отказа в медпомощи пенсионерка гниёт заживо

Общество

В Кизеле у 70-летней жительницы открылась трофическая язва на ногах. Врачи не берутся за её лечение

В Прикамье из-за отказа в медпомощи пенсионерка гниёт заживо
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Пенсионерка

Кизел, Пермский край, 24 октября 2018, 10:15 — REGNUM  В Кизеле Пермского края в центре внимания оказалась судьба пенсионерки, у которой из-за варикозного расширения вен началась трофическая язва: ноги покрылись ранами, источающими зловоние. Женщина не может сама пойти к врачам, а на платных медиков денег у нее нет, сообщают местные СМИ.

Как пишет портал «Жизнь ДД», пенсионерка скитается по общежитиям, поскольку её посёлок Шахты прекратил существование, а родной дом развалился. При пенсии в 8 тыс. рублей половину денег она отдаёт за аренду комнаты.

«В настоящее время пенсионерка является инвалидом третьей группы, но её физическое состояние соответствует первой, однако документально это подтвердить практически невозможно — врачи открещиваются от женщины, как от чумы, и не берутся за ее здоровье», — отмечает портал социального проекта.

Знакомая пенсионерки подчеркнула, что платного врача 70-летняя женщина не потянет, ведь нужно еще что-то есть, покупать бинты и растворы:

«На нее просто плюнули, она заживо гниет в своей комнате».

В региональном минздраве сообщили, что проводится проверка по данному факту. Однако женщине нужна не только медицинская помощь. Пенсионерка нуждается и в помощи чиновников, которые могли бы предоставить жильё. Однако всё упирается в бюрократизм.

Примечательно, что Кизел не первый раз оказывается втянутым в скандал из-за действий медиков. Напомним, ранее родственникам 92-летней жительницы Кизела пришлось долго добиваться помощи для пенсионерки, страдающей гигантской опухолью на лице. В итоге женщина так и не дождалась необходимой ей помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: 92-летняя пермячка умерла, не дождавшись помощи медиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить