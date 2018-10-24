«Жизнерадостное» затмение от москвичей скроют тучи

Москва, , 09:33 — REGNUM Полную Луну, которая взойдёт в небе ночью 24 октября, жители и гости Москвы наблюдать не смогут. Помешает этому пасмурная погода.

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Увидеть «жизнерадостное» полнолуние москвичи на смогут из-за затянутого тучами неба. По данным метеорологов, просветы в облаках появятся только 26 октября.

Подробнее: 24 октября в Москве будет хмурым и дождливым

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского планетария, «охотничье» или «жизнерадостное» полнолуние произойдёт в 19:48 мск 24 октября. Оно станет вторым полнолунием после осеннего равноденствия. Луна взойдет над горизонтом после 18:00 мск. Наблюдать её можно будет невооруженным глазом.

Как сообщало ИА REGNUM, вся нынешняя неделя до конца октября в Москве будет пасмурной и дождливой. Осадки и похолодание в регион принёс активный циклон, который движется с запада.

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Напомним, в ночь с 27 на 28 июля можно было наблюдать сразу два редких астрономических явления — полное затмение Луны и великое противостояния Марса. Однако из-за неблагоприятных погодных условий (густой облачности) жители Москвы не смогли их увидеть.

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