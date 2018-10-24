Керчь. Современная Россия беззащитна перед психопатами и убийцами

Святослав Голиков, , 09:32 — REGNUM

Сейчас, когда эмоции уже более-менее улеглись и сознание позволяет относительно чётко формулировать мысли, хочу высказаться на тему целого ряда проблем, высвеченных трагедией в керченском политехническом колледже. Все эти проблемы по сути своей сводятся к констатации очень неприятного факта — мы уязвимы, дорогие сограждане. Уязвимы с разных сторон и в разных аспектах. Уязвимы физически, психологически, морально…

Мы уязвимы… Все эти «планы мероприятий по обеспечению безопасности, антитеррористической защищённости и предотвращению чрезвычайных ситуаций» живут своей бумажной жизнью, не пересекаясь с реальностью. Сотрудники силовых ведомств стараются реагировать с максимально возможной оперативностью, но они не владеют навыками телепортации, а счёт зачастую идёт на секунды. Система же охраны учебных заведений на поверку оказывается откровенной фикцией. Не нужен даже масштабный диверсионно-террористический акт, подобный тому, что произошёл в Беслане, — маленький филиал ада может устроить и один человек, а пресечь его действия фактически нечем и некому. А ведь эксцессы в школах уже были, разве что в меньших масштабах, а так — и стреляли, и резали… Да и не об одних учебных заведениях по большому счёту надо вести речь — много ещё чего у нас есть уязвимого. Усиление мер безопасности является объективным требованием нашего дикого времени. Но надёжная система охраны, включающая эффективные средства технического контроля, служебных собак и вооружённых профессионалов, требует денег, которых, как известно, у нас нет… Я отлично понимаю, что говорю сейчас о борьбе со следствием, а не с причиной, но пока мы разгребём причины, эти самые следствия могут угробить ещё очень много жизней…

Мы уязвимы… Наши противники говорят о милитаризации нашего общества, а мы в ответ смеёмся над изнеженностью человека западного мира. Однако с их стороны — это просто элемент пропаганды для обоснования необходимости противостоять нашей «агрессии», а вот с нашей… Да, мы не разучились сплачиваться в тяжёлых обстоятельствах, и среди нас есть люди, способные на подлинно героические поступки, но в части практической подготовки — физической, технической, морально-психологической — к любой чрезвычайной ситуации, не говоря уже о войне, наше общество деградировало. Наши подростки — не исключение. «Основы безопасности жизнедеятельности» для большинства из них — это просто забавный предмет, а не базовое пособие по выживанию. Военно-патриотическое воспитание, которое предполагает в том числе и обучение разным полезным практическим навыкам, несмотря на декларируемую поддержку государства, держится на отдельных энтузиастах, а в большинстве случаев оборачивается профанацией. Какое там «Готов к труду и обороне»… Массовая готовность осталась в прошлом. Вместе с массовым героизмом… Но чему удивляться, если в обществе сформировались иные приоритеты и ценности, а государство рассматривает своих граждан в первую очередь как «квалифицированных потребителей»? Поэтому нас не очень сложно калечить и убивать…

Мы уязвимы… Заблаговременное выявление общественно опасных психопатов и террористов-одиночек — задача крайне сложная. Фактически, если человек не допустил никакого серьёзного «прокола», он может оставаться вне поля зрения правоохранительных органов и спецслужб до самого последнего момента, пока не перейдёт к действию. Однако подобные персонажи существуют не в вакууме, и принятие превентивных мер в принципе возможно при условии адекватного взаимодействия между компетентными органами и гражданским обществом. Но широкой практики такого взаимодействия до сих пор не сложилось. С одной стороны, многие наши граждане либо вообще индифферентны к происходящему вокруг, либо рассматривают информирование соответствующих структур как позорное стукачество. С другой же стороны, сами компетентные органы далеко не всегда готовы с должным вниманием реагировать на поступающие от граждан сигналы. Даже информация о явных экстремистах зачастую не принимается к реализации. Почему так происходит — вопрос не ко мне… А без эффективной работы на опережение мы так и будем раз за разом подсчитывать тела после очередных «художеств» каких-нибудь очередных моральных уродов…

Мы уязвимы… Существующие в стране условия не только обеспечивают людям с нестабильной психикой, балансирующей на грани перехода в деструктивную, достаточно широкие возможности для реализации своего «творческого потенциала», но и в принципе создают благоприятную почву для деформации сознания морально неустойчивых индивидуумов, и молодёжь закономерно является первоочередной группой риска. Я ни в коей мере не сбрасываю со счетов ни объективные следствия глобализации, ни целенаправленную работу иностранных спецслужб по внедрению и популяризации деструктивных течений в нашем обществе, однако львиная доля ответственности лежит всё-таки на нашем собственном государстве. При его попустительстве приоткрывались окна Овертона, размывались морально-этические нормы, а идеологическая пустота заполнялась широким спектром концепций и идей, среди которых вполне предсказуемо оказались и откровенно людоедские, нашедшие своих преданных адептов. Результат неудивителен — наше общество регулярно порождает чудовищ. И эти чудовища, вне зависимости от своих идеологических мотивов, — это враг, который бьёт по нам изнутри.

Мы уязвимы… Керченские события в очередной раз показали, что при возникновении чрезвычайных ситуаций значительная часть нашего общества с готовностью подхватывает непроверенную информацию и впадает в конспирологию. При этом далеко не всё упирается в патологических любителей поиска тайных смыслов и разоблачения злокозненных заговоров. Такие люди есть, однако в подобных случаях конспирология приобретает поистине массовый характер. Определённую часть проблемы составляет тот факт, что люди в большинстве своём не владеют элементарными навыками перепроверки информации и распознавания фейков. Плюс к этому при недостатке или отсутствии знаний в специфических областях наши попытки анализа ситуации могут приводить нас к неверным выводам. Однако гораздо опаснее другое. Масса людей с недоверием относится к информации из официальных источников и, как следствие, подвергает сомнениям любую официальную версию любого ЧП. И дело здесь уже не столько в отсутствии аналитических способностей, узкоспециальных знаний или общей вменяемости. К огромному сожалению, само наше государство не устаёт давать нам основания для сомнений, поэтому упрекать огромную массу наших сограждан за недоверие несправедливо. А массовое недоверие — это очень тревожный симптом. В случае же громкого и трагического ЧП уязвимость общества резко повышается — люди на эмоциях легко ведутся на информационные провокации и поддаются целенаправленным психологическим манипуляциям. И в такой ситуации наличие объективных оснований для сомнений уже не столь важно — здесь для раскачки подойдёт и грамотно подброшенный повод…

…Я бы очень хотел ошибиться, но боюсь, что никаких серьёзных шагов и действенных мер по исправлению ситуации мы пока не увидим. Проблемы слишком системны, а система инерционна, и для радикальных изменений в подходах общее количество эксцессов, по всей видимости, ещё не считается перешедшим в качество. Так что, скорее всего, всё «реагирование» ограничится громкой говорильней и какими-нибудь дурацкими законодательными инициативами… А потом что-нибудь опять сгорит, или утонет, или обвалится, и ответственные товарищи забудут о стреляющих психопатах, деструктивных сообществах в социальных сетях и молодёжной политике и экстренно переключатся на «новую» старую проблему… А жареные петухи будут подкрадываться и подкрадываться. И клевать с разных сторон…