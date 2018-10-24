Среда, 24 Октября 2018 года
10:19:50 МСК

У керченского стрелка нашли флешку с книгами по пиротехнике

Общество

«Практически все скачаны из открытых источников

Керчь, Крым, 24 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Следователи обнаружили у напавшего на Керченский политехнический колледж Владислава Рослякова флешку с книгами по химии и пиротехнике, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На флешке не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике. Практически все скачаны из открытых источников», — сказал он.

Напомним, нападение на сотрудников и студентов политехнического колледжа в Керчи произошло 17 октября. По версии следствия, учащийся четвертого курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем нападавший покончил с собой. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Росляков действовал на территории учебного заведения один, если ему кто-либо и помогал в подготовке стрельбы и взрыва, то это «точно не бандгруппа».

Читайте также: Трагедия в Керчи: Патрушев потребовал усилить контроль за оборотом оружия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить