У керченского стрелка нашли флешку с книгами по пиротехнике

Керчь, Крым, , 09:32 — REGNUM Следователи обнаружили у напавшего на Керченский политехнический колледж Владислава Рослякова флешку с книгами по химии и пиротехнике, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На флешке не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике. Практически все скачаны из открытых источников», — сказал он.

Напомним, нападение на сотрудников и студентов политехнического колледжа в Керчи произошло 17 октября. По версии следствия, учащийся четвертого курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем нападавший покончил с собой. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Росляков действовал на территории учебного заведения один, если ему кто-либо и помогал в подготовке стрельбы и взрыва, то это «точно не бандгруппа».

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