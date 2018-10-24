В парке гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате установят видеонаблюдение

Алма-Ата, Казахстан, , 09:37 — REGNUM В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате установят камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности, сообщает 24 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на и. о. местной полицейской службы департамента полиции Алма-Аты Торехана Исина.

Он также отметил необходимость борьбы с преступлениями в общественном транспорте. По словам и. о. местной полиции, необходимо применять эффективные методы профилактики, которые позволят более эффективно бороться с противоправными действиями в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Северо-Казахстанской области на 22% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Более половины всех преступлений совершается безработными лицами в состоянии алкогольного опьянения.

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