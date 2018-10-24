Пешком по бездорожью: как пермскую второклассницу лишили права на учёбу

Пермь, , 09:26 — REGNUM В Пермском крае ученицу второго класса не пустили в школу без карты пропуска. Девочка уже две недели находится дома, темы из учебников ей объясняют родители, сообщают информресурсы.

Началось всё с того, что восьмилетняя девочка забыла пропуск дома. Из-за этого ей пришлось сидеть на лавочке возле школы. Когда ребенка дважды не пустили в здание школы, её родители обратились в прокуратуру.

В надзорном ведомстве провели проверку, факт подтвердился. В адрес директора частного охранного предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании. Между тем, ученики утверждают, что этот случай не единичный, отмечает ГТРК «Пермь».

Детей без пропуска выгоняли на улицу, а чтобы добраться до дома за картой, необходимо преодолеть по бездорожью пешком три километра. Школьные автобусы для забывчивых детей не предусмотрены.

При этом после того, как родители девочки обратились в прокуратуру, в школе началась травля ребёнка, сообщают местные информресурсы. Сейчас девочка не посещает учебное заведение.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре Пермского края, школы и детские сады подведомственны муниципалитету и комментарий по поводу сложившейся ситуации должны давать в управлении образования Пермского района, на территории которого находится село Мулянка.

«Мы в курсе ситуации, но комментировать логичнее управлению образования района», — подчеркнули в ведомстве.

Получить оперативно комментарий в администрации Пермского района не удалось. Известно, что чиновники проводят проверку. Согласно положению о пропускном режиме, в случае отсутствия у ребёнка карты пропуска, данные ученика фиксируют в журнале на вахте и пропускают беспрепятственно в здание учреждения.

Ученица второго класса вот уже две недели из-за конфликта находится дома. В соцсетях сообщают, что ребёнка затравили. Пользователи также отмечают, что проблема недопуска в школу из-за отсутствия карты не только в селе Мулянка. Такой практикой грешат и другие школы региона. Интернет-сообщество недоумевает: разве школы — режимные объекты? Ряд пользователей считают, что рамки и турникеты не обеспечивают безопасность детей, а о вопиющих случаях недопуска надо громко трубить.

«Надо заканчивать эту опасную игру министерства образования в унижение детей», — считает пользователь соцсети Анастасия М.

По поводу карт пропуска мнения разделились. Так, один из комментаторов отметил:

«Не пускать конечно сильно. Но в целом доступ в учреждение учащихся по карте мне лично больше нравится, в отличии от беспрепятственного доступа посторонних».

Примечательно, что это не первый педагогический скандал из-за недопуска школьников к занятиям. Так, в сентябре отличилась элитная гимназия в Перми, когда десятиклссницу из-за замечаний к причёске и форме не допустили к аудиторным занятиям. Подростку выдали распоряжение директора, согласно которому она допускается к занятиям после устранения замечаний. Между тем, девочка и ее мама — депутат гордумы Перми Надежда Агишева, заняли принципиальную позицию, согласно которой цвет волос и дресс-код не влияют на качество образования и вносить изменения отказались. Проведённая прокуратурой проверка выявила нарушения и опротестовала ряд пунктов в локальном акте гимназии, впоследствии директор и учреждение были оштрафованы.

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