По Украине «гуляет» 5 млн единиц нелегального оружия — эксперт

Киев, , 09:13 — REGNUM На руках у граждан Украины находится до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, заявил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин 23 октября в эфире телеканала 112.ua.

По оценке эксперта, значительная часть зарегистрированного оружия находится вне поля рения МВД Украины:

«Мы считаем, что на руках у украинцев до 2,5 млн зарегистрированного оружия, куда входят охотничьи ружья и карабины, травматическое и наградное оружие. Мы можем ошибаться 2 или 2,5 миллиона, но речь о том, что это не сто тысяч разница, мы говорим о миллионах», — считает Учайкин.

Оценивая количества незарегистрированного оружия, эксперт сослался данные швейцарской компании Small Arms Survey, которая в 2007 году заявила, что на Украине было свыше 3 млн единиц незарегистрированного оружия.

«Мы не можем сказать, что в течение следующих 11 лет его количество уменьшилось. Учитывая все взрывы на складах, неконтролируемый участок границы на Востоке и массовую переделку стартовых пистолетов, учитывая все ограбленные склады сначала на Западной, а потом и на Восточной Украине, мы считаем, что верхний предел приблизительно 5 млн», — отметил Учайкин.

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за последние 4,5 года полицейские изъяли из оборота всего 8,6 тыс. единиц незарегистрированного оружия.

Читайте также: За 4,5 года на Украине изъяли тысячи единиц нелегального оружия