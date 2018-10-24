Среда, 24 Октября 2018 года
10:21:30 МСК

Индонезия: больше 100 детей числятся пропавшими без вести

Общество

101 ребенок пропали без вести в результате землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси

Палу, Индонезия, 24 октября 2018, 09:09 — REGNUM  Больше 100 детей числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия в Центральном Сулавеси, сообщает Antaranews.

«101 ребенок пропал без вести. Часть детей разлучены со своими родителями или остались одни. Министерство социальных дел занимается поиском родственников», — заявил министр по социальным вопросам Агус Гумиван Картасасмита.

По его словам, средний возраст детей, которые пропали без вести составляет 7−10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5, сопровождаемое цунами, разрушило город Палу и его окрестности на острове Центральный Сулавеси 28 сентября 2018 года. Более 2000 человек погибло, а еще тысячи числятся пропавшими без вести.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить