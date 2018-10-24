Индонезия: больше 100 детей числятся пропавшими без вести

Палу, Индонезия, , 09:09 — REGNUM Больше 100 детей числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия в Центральном Сулавеси, сообщает Antaranews.

«101 ребенок пропал без вести. Часть детей разлучены со своими родителями или остались одни. Министерство социальных дел занимается поиском родственников», — заявил министр по социальным вопросам Агус Гумиван Картасасмита.

По его словам, средний возраст детей, которые пропали без вести составляет 7−10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5, сопровождаемое цунами, разрушило город Палу и его окрестности на острове Центральный Сулавеси 28 сентября 2018 года. Более 2000 человек погибло, а еще тысячи числятся пропавшими без вести.