На Байконуре почтили память жертв катастроф 1960 и 1963 годов

Байконур, Казахстан, , 09:07 — REGNUM В Солдатском парке Байконура у мемориала погибших ракетчиков прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв катастроф на космодроме, сообщает 24 октября агентство «КазТАГ».

Панихиду по погибшим испытателям отслужили священники храма святого Георгия Победоносца. Мероприятия также будут проводиться на площадках 41 и 70. На месте трагедий будут возложены цветы.

Напомним, 24 октября 1960 в ходе испытаний в результате несанкционированного запуска маршевого двигателя второй ступени ракеты Р-16 произошел взрыв ракеты, что привело к пожару на площадке 41. В результате погибли 74 человека, в том числе маршал артиллерии Митрофан Неделин.

24 октября 1963 года в ходе летно-конструкторских испытаний ракеты Р-9А шахтной установки на площадке 70 произошла утечка кислорода. В результате случайной искры произошел взрыв, унесший жизни девяти человек.

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