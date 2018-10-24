«Дока 2» существует: игра появилась в сервисе Google Play

Москва, , 09:01 — REGNUM В онлайн сервисе Google Play появилась игра «Дока 2», которую разработала компания Quantum Scope. За короткое время приложение набрало 4,6 баллов при максимально возможной оценке 5 баллов.

Разработчики описали своё творение как «игру, покорившую миллионы сердец школьников по всему миру», тем самым сделав отсылку к словам интернет-эксперта Филиппа Гросса-Днепрова, которые он произнёс в эфире радио «Вести ФМ», в рамках которого шло обсуждение трагедии в Керчи.

«Испытайте настоящие эмоции от встреч с эльфами, которые очень любят детей, выбирайте оружие, сражайтесь с зомби или будьте зомби», — такие слова разместило в описании игры Quantum Scope.

Читайте также: Несуществующая игра «Дока 2» превратилась в мем

Напомним, Гросс-Днепров заявил, что в керченской трагедии виноваты рок-музыка и компьютерные игры, приведя в пример некую игру «Дока 2». Он сказал, что в этой игре, имеющей рейтинг 18+ можно убивать зомби или самому быть зомби, а также построить свою школу и делать с ней всё что угодно.

Читайте также: «А что это за игра такая»: геймеры о заявлении Гросс-Днепрова

После его выступления пользователи сети обвинили его в некомпетентности, и устроили в соцсетях флэшмоб, превратив слова Гросс-Днепрова об игре «Дока 2» в интернет-мем.

Читайте ранее в этом сюжете: Виноваты рок и компьютерные игры: эксперт высказался о трагедии в Керчи