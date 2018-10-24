«Здесь реально победить» — петербургский финалист конкурса «Лидеры России»

Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM Участие и победа в I кадровом конкурсе «Лидеры России» стало одним из ключевых событий в профессиональной карьере Дмитрия Вербова. Сегодня он работает первым заместителем начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД» и желает участникам II Всероссийского конкурса не упустить свой шанс.

Вы были участником кадрового конкурса «Лидеры России» в прошлом сезоне. Что стимулировало Вас к участию в конкурсе? Были ли сомнения?

— Сомнений в том, участвовать или нет, не было. Мне сразу казалось ясным, что пройти мимо первого в истории конкурса такого рода нельзя. Можно сказать, что я всегда мечтал о том, чтобы мероприятие подобного рода появилось ‑ и вот оно стало реальностью. Кроме того, мне свойственно желание рискнуть, попробовать новое, то, что никто никогда ещё не делал.

Какое впечатление произвела на Вас система экспертной оценки участников и в целом организация конкурса?

— Организация превзошла все ожидания. Несмотря на то, что количество участников превзошло все самые смелые прогнозы, я не видел ни одного сбоя — всё работало, как часы, и за это необходимо выразить признательность команде, которая трудилась над этим беспрецедентным, абсолютно прорывным проектом.

В системе оценки были использованы лучшие отечественные и зарубежные практики, благодаря чему субъективность свелась к минимуму. Можно сказать, что система была настолько честной и справедливой, насколько это вообще было возможно.

Каким Вам представлялся «идеальный личный результат» — повышение уровня знаний, расширение контактов, получение новой работы?

— Идеальный результат — он на то и идеальный, что можно отметить всё перечисленное — всё это важно. Наибольшую ценность, на мой взгляд, для победителей конкурса представляет возможность работы с наставником — одним из признанных лидеров в государственном или корпоративном управлении.

Как Вы планировали потрать свой образовательный грант, и как в итоге потратили, какие программы обучения выбрали?

— Пока не потратил. По условиям конкурса, на это дается один год. Пока капитализирую компетенции, приобретенные до этого. Присматриваюсь к программам по персональному коучингу: нет ничего важнее взаимодействия с людьми.

Как результаты конкурса 2017−2018 гг. повлияли на Вашу карьеру и в целом на жизнь?

— Несомненно, это стало одним из ключевых шагов в моей жизни, и притом большим шагом вперёд. Мне доверили новую, интересную, ответственную работу. Многому научился, глубже понял, что такое лидерство в современном мире, а также то, что возможности развития человека практически безграничны — всё зависит от твоей мотивации и усилий. Жизнь стала интереснее и насыщеннее.

Ваши пожелания конкурсантам нового сезона…

— Поменьше сомневайтесь в себе и других — здесь реально победить. Не упустите шанс, который даётся один раз в жизни. Всё получится!

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября завершается приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе «Лидеры России», который призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны, выявить сильных управленцев и дать им возможности для самореализации.

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