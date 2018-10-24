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В Москве с начала года на свет появились почти 100 тыс. детей

Общество

Мальчиков «как всегда» родилось больше, чем девочек

В Москве с начала года на свет появились почти 100 тыс. детей
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Москва, 24 октября 2018, 08:51 — REGNUM  За девять месяцев 2018 года в Москве ЗАГСы зарегистрировали почти 100 тыс. новорожденных, сообщает 24 октября пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что мальчиков «как всегда» родилось больше, чем девочек — 51 404 и 47 678 соответственно. Более 44,6 тыс. — первенцы у своих мам, свыше 36,5 тыс. детей — вторые в семье. Еще более 13 тыс. новорожденных стали третьими в семье и свыше четырех тысяч — четвертыми, пятыми и далее по счету.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2017 году в Москве появились на свет 134 тыс. 572 малыша. Из них 1838 двойняшек и 34 тройни. У одной семьи родилось сразу четверо детей. Ранее ЗАГСы Москвы представили данные о самых необычных именах, которые родители дали своим новорожденным детям.

Читайте подробнее: ЗАГСы Москвы назвали самые необычные детские имена

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