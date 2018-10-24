24 октября в Москве будет хмурым и дождливым

Москва, , 08:34 — REGNUM Сегодняшний день, 24 октября, в Москве обещает быть пасмурным и дождливым. По данным Гидрометцентра, температура воздуха не превысит 5−7 градусов в дневные часы. По области столбики термометров не поднимутся выше 4−9 градусов.

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В Москве за два дня может выпасть пятая часть октябрьской нормы осадков

Погоду в столице определяет циклон, который движется со стороны Балтийского моря. Атмосферное давление продолжит понижаться и в середине дня составит 726 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы, сообщают Метеоновости. Относительная влажность высокая — около 80%.

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Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение всей текущей недели регионы Центрального федерального округа будут находиться во власти активного циклона, который и определит характер погоды как минимум до конца октября. Прогнозируются дожди, сильный порывистый ветер, местами до 20 м/с, резкое понижение атмосферного давления. Самым тёплым на этой неделе, по прогнозам метеорологов, станет 30 октября. Температура воздуха в этот день прогреется в дневные часы до 10 градусов.

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