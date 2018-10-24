Суд в США отказал в пересмотре приговора актеру Косби

Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Американскому актеру Биллу Косби, которого в сентябре 2018 г. приговорили к тюремному заключению, отказали в пересмотре приговора. Такое решение принял суд штата Пенсильвания. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

«Суд решил, что слушаний или прений сторон по возникшим вопросам не требуется», — отметил судья.

Напомним, в сентябре суд приговорил комедийного актера к тюремному заключению. Артисту грозит от трех до десяти лет лишения свободы. В апреле 2018 г. Косби был объявлен виновным в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд.

Женщина утверждала, что в 2004 году стала жертвой актера, который дал ей наркотическое вещество и воспользовался ее беспомощным состоянием.

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