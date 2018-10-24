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Копия «Титаника» отправится в регулярные рейсы в 2022 году

Общество

Миллиардер Клайв Палмер объявил о новом старте своего проекта по воссозданию затонувшего судна

Лондон, 24 октября 2018, 08:35 — REGNUM  Британская судоходная компания Blue Star Line намеревается в 2022 году запустить круиз на борту «Титаника». Но не того, который уже 116 лет покоится на дне Атлантики, а его копии — «Титаник II». Об этом пишет издание Bild 23 октября.

Владелец компании, австралийский миллиардер Клайв Палмер объявил в Лондоне о своих планах воссоздать легендарное судно. «Титаник II» внешне и убранством должен во всем походить на своего предшественника, однако он будет оснащен технологиями и системами навигации XXI века. Новое судно будет работать не на угле, а на дизельном топливе, но четыре трубы будут воссозданы.

По задумке Палмера, «Титаник II» будет выполнять регулярный рейс между Саутгемптоном и Нью-Йорком, как было запланировано для его прототипа. Рассматриваются и другие рейсы, например, в Дубай.

Это уже второй старт проекта Клайва Палмера. В 2012 году он начал работы по строительству «Титаника II» стоимостью $500 млн, которые должны были окончиться к 2018 году, но финансовые проблемы нарушили его планы.

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