Копия «Титаника» отправится в регулярные рейсы в 2022 году

Лондон, , 08:35 — REGNUM Британская судоходная компания Blue Star Line намеревается в 2022 году запустить круиз на борту «Титаника». Но не того, который уже 116 лет покоится на дне Атлантики, а его копии — «Титаник II». Об этом пишет издание Bild 23 октября.

Владелец компании, австралийский миллиардер Клайв Палмер объявил в Лондоне о своих планах воссоздать легендарное судно. «Титаник II» внешне и убранством должен во всем походить на своего предшественника, однако он будет оснащен технологиями и системами навигации XXI века. Новое судно будет работать не на угле, а на дизельном топливе, но четыре трубы будут воссозданы.

По задумке Палмера, «Титаник II» будет выполнять регулярный рейс между Саутгемптоном и Нью-Йорком, как было запланировано для его прототипа. Рассматриваются и другие рейсы, например, в Дубай.

Это уже второй старт проекта Клайва Палмера. В 2012 году он начал работы по строительству «Титаника II» стоимостью $500 млн, которые должны были окончиться к 2018 году, но финансовые проблемы нарушили его планы.